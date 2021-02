80mila uro per riqualificare gli impianti sportivi comunali

MASSA MARITTIMA – Iniziati oggi a Massa Marittima i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi comunali nel Parco di Poggio situati all’interno della ex colonia elioterapica.

L’intervento è stato suddiviso in tre lotti: il primo riguarda la realizzazione di un’infermeria e il rifacimento del manto di copertura degli spogliatoi utilizzati per la pista coperta e il campo di pallamano; si prosegue poi con il secondo lotto che prevede la sistemazione dell’impianto di riscaldamento a servizio della pista polivalente. Infine la terza parte di lavori prevede la sostituzione del telo di copertura e l’installazione delle luci a led nel campo da tennis coperto.

L’importo complessivo del progetto è di 80mila euro di cui 15mila euro finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito dei contributi dedicati all’impiantistica sportiva, mentre per i restanti 65mila euro il Comune di Massa Marittima ha acceso un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare gli impianti sportivi”, commenta il sindaco di Marcello Giuntini che aggiunge: “Per quanto riguarda questa serie d’interventi era particolarmente atteso il punto di primo soccorso, soprattutto da parte della squadra di pallamano, una struttura che finalmente possiamo realizzare. Oltre a questi lavori – prosegue – sono previsti altri interventi sulla piscina e il completamento della palestra polifunzionale anche a servizio dell’Istituto scolastico Bernardino Lotti. Il miglioramento dei nostri impianti è un impegno che abbiamo preso fin dalla passata legislatura e che stiamo portando avanti compatibilmente con le risorse disponibili. L’attività sportiva – conclude il sindaco – ci sta particolarmente a cuore sia verso i giovani che le famiglie”.

“Stiamo preparando un progetto complessivo per lo sport nel Parco di Poggio – sottolinea il vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici Maurizio Giovannetti –, che vuole integrare le strutture già esistenti ad una serie di interventi di riqualificazione dell’area in favore dell’attività sportiva. In pratica vogliamo creare una palestra all’aperto. Per realizzarla puntiamo ad avere un finanziamento grazie ad un bando del Coni indirizzato per questo tipo d’interventi”.

“Il nostro obiettivo – continua il vicesindaco – è quello offrire ai nostri cittadini strutture sportive efficienti e funzionali per poter praticare al meglio la pratica sportiva sia amatoriale che agonistica ma nello stesso tempo destinare questi impianti per favorire il turismo sportivo per il quale la nostra città è particolarmente vocata”.