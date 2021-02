Salerno di nuovo battuto, Circolo Pattinatori Alice in semifinale di coppa

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Alice Grosseto approda alle semifinali di Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Filippo Guerrieri hanno bissato il successo nei quarti, andando a vincere (5-4) sulla pista del Pala Tulimieri contro il Roller Campolongo Hospital Salerno. Saitta e compagni hanno messo a frutto la loro grande esperienza per tenere a distanza un avversario che doveva recuperare quattro reti di svantaggio. Alice con una difesa attenta e conclusioni chirurgiche è riuscita a conservare ed anzi a far fruttare il tesoretto dell’andata, gestendo molto bene il vantaggio nella ripresa. Il C.P. Grosseto, che tornerà in campo domenica per la prima di ritorno di serie B, aspetta adesso l’esito del ritorno, in programma mercoledì prossimo, tra Vercelli e Lodi, con i piemontesi vittoriosi all’andata per 5-1.

La prima parte di gara disputata ieri sera a Salerno ha visto protagonisti i grossetani, in vantaggio dopo appena due minuti e mezzo grazie al bel tiro di capitan Saitta e alla rete dell’ex Franco Polverini. Con il passare del tempo i campani hanno aumentato il ritmo, accorciando prima le distanze con Corsari e poi pervenendo al pareggio con Vito Gallotta, abile a riprendere la respinta del portiere Bruni sul tiro di Esposito. Feriti nell’orgoglio il quintetto di Alice riprende subito in mano la partita, segnando tre volte nel giro dei sei minuti finali, con una deviazione sotto porta di Borracelli e una bella doppietta di Nerozzi. I granata locali provano ad accorciare ma la difesa e qualche parata di Bruni consentono al Grosseto di andare al riposo sul 5-2.

Nella ripresa il Roller Salerno prova a rifarsi sotto, trovando il terzo gol con Corsaro, ma i grossetani sono in totale controllo della gara e portano a casa il successo senza particolari problemi, anche se dopo il 4-5 di Durante, Riccardo Salvadori ha fallito la punizione di prima concessa per il decimo fallo di squadra dei campani.

Roller Salerno-Alice Grosseto 4-5 (p.t. 2-5)

ROLLER SALERNO: Marrazzo, Mellillo,; Ventre, Alesssandra Gallotta, Esposito, Sabetta, Giudice, Corsaro, Vito Gallotta, Durante. All. Gaetano Ventre.

ALICE GROSSETO: Bruni, Marinoni; Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Gaetano Sterlacci.

RETI: nel p.t. al 2’32 Saitta (G), 6’11 Polverini (G), 14’15 Corsaro (S), 16’40 Vito Gallotta (S), 18’57 Borracelli (G), 21’08 Nerozzi (G), 22’09 Nerozzi (G); nel s.t. al 6’14 Corsaro (S), al 18’10 Durante (S)

NOTE: espulsione temporanea (2′) di Vito Gallotta, Matassi.