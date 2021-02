L’amore universale: per San Valentino il video della violinista Daniela Rocchi

GROSSETO – Esce il 14 febbraio il singolo dell’artista grossetana Daniela Rocchi dedicato all’amore universale. Si tratta di una cover del brano “Perfect” di Ed Sheeran con un arrangiamento e con un’ambientazione tutta maremmana che dà valore ancora di più al progetto personale di Daniela Rocchi, musicista dal percorso raffinato che dal 2017 si è dedicata allo studio del violino elettrico dopo la sua lunga esperienza con lo strumento tradizionale.

“L’idea di Perfect nasce dentro di me e non si tratta solo di un singolo che ho realizzato coinvolgendo molti professionisti grossetani. Avevo voglia di parlare attraverso la mia musica così ho deciso di realizzare un filmato che accompagnasse l’esecuzione del brano ispirato all’amore universale, un amore che appartiene a tutti e che ancora troppe volte viene classificato. La mia storia personale, le mie scelte di vita e musicali, il mio modo di vedere la vita e l’arte sono tutte racchiuse in questo video e spero che possa davvero essere apprezzato e condiviso.”

Daniela Rocchi, 32 anni è nata a Grosseto ma oggi vive e lavora dalla terra che l’ha accolta e che lei stessa ama: Capri. “Capri è una scelta d’amore e di vita che mi ha permesso di costruire un nuovo progetto professionale e anche personale”.

Dopo essersi doplomata in violino a soli 18 anni con il massimo dei voti al Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria, Daniela fin da piccola si era messa in evidenza come talento naturale bruciando tutte le tappe tecniche e strumentali. Vince numerosissimi concorsi in tutta Italia, si specializza con seminari e masterclass con i maggiori violinisti, si è esibita da sempre con caratteristiche specifiche e di altissimo valore. Nel 2017 viene chiamata a suonare di fronte al Presidente palestinese Abu Mazen per l’inaugurazione dell’ambasciata dello Stato di Palestina presso la Santa Sede in Vaticano. Poi la sua formazione classica ha iniziato a starle stretta e, dopo un anno di riflessione, Daniela Rocchi ha scelto una nuova sfida: il violino elettrico in chiave moderna.

“E’ stato come un’esplosione artistica e creativa che ha spazzato via ciò che non andava del mio passato e ha aperto mille nuovi percorsi. Ho sperimentato la musica che piaceva a me col mio modo di fare ed è stata come la risposta a tutte le domande irrisolte che avevo prima. Ho fatto tantissime esperienze ed esibizioni con un repertorio che mi ha sempre esaltato e mi ha condotto fin qui.”

Dal 2017 infatti Daniela Rocchi ha iniziato un percorso artistico come solista proponendo al pubblico una selezione di brani ricercati classici e contemporanei, rivisitati e arrangiati con sonorità moderne.

Nel 2020 esce il suo primo CD interamente dedicato alle cover di brani italiani ed internazionali. Il 14 febbraio uscirà “Perfect” musica e video con una collaborazione di artisti grossetani. Il video racconta la quotidianità di tre coppie: Nico e Irene; Moreno e Francesco; Silvia e Federica, tre esperienze diverse di vita ma accomunate dall’amore, dalla semplicità dei gesti e delle emozioni più vere. “Sono molto emozionata, vedere nascere tutto questo è stato bellissimo e importante per me e per la mia storia. Tutti combattiamo dei pregiudizi nella vita, ma alcuni purtroppo devono farlo ancora di più. Per tutto questo devo dire grazie a Enrico Rinnoci che ha curato arrangiamento e mastering; “Video Arcobaleno” di Andrea Stefanini; Elena Colombini per averci messo a disposizione il suo negozio “Habitat 2.0”; Annalisa Atelier; Lello Fiori; “Soqquadro” nella persona di Beatrice per aver “incorniciato” due ricordi importanti; “Oltre i Continenti” di Emanuel Cerciello e “Clan della Musica”. Infine il grazie più grande va alla mia famiglia e alla mia compagna, sostenitori instancabili dei miei progetti!”

Il brano sarà pubblicato domenica mattina alle 7.30 su Facebook e contemporaneamente scaricabile su YouTube al link https://youtu.be/Hq3e7nYKmFw. Seguirà la disponibilità del brano su Spotify e su tutti gli store online!