Coronavirus in Italia: 11.068 nuovi casi, 211 le vittime e 9.469 i guariti

GROSSETO – Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 2.721.879, secondo i dati del ministero della Salute.

211 le vittime (ieri erano state 311 e 13.532 i nuovi positivi). Sono 9.469 i guariti-dimessi, per un totale di 2.225.519. Sono 2.085 le persone ricoverate in terapia intensiva (23 in più rispetto a ieri).

18.449 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 51 in meno rispetto a sabato. Sono stati effettuati complessivamente 205.642 tamponi e l’indice di positività è salito al 5,38% (ieri era 4,6%).

Lombardia e Campania le Regioni con il maggior numero di nuovi positivi (rispettivamente 1.987 e 1.603).