Coronavirus, 22 nuovi positivi in provincia di Grosseto. Otto i guariti

GROSSETO – Sono 22 le persone che sono risultate positive al tampone (134 quelli effettuati) per il Coronavirus. 148 i nuovi positivi nella Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

Tra i nuovi positivi nove rientrano nella fascia 34-49 e otto in quella 50-64. Otto i positivi nel comune di Grosseto, cinque a Follonica, due a Capalbio e Gavorrano e infine uno nei comuni di Campagnatico, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario e Sorano.

27 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, tre in terapia intensiva. 388 le persone positive in carico della Asl maremmana, la maggior parte (346) al proprio domicilio. 855 le persone in quarantena per contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 148 Provincia di Arezzo 78 Provincia di Siena 47 Provincia di Grosseto 22 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 14 12 16 21 7 8 Grosseto 1 2 9 8 1 1 Siena 5 17 5 13 5 2 Totale ASL TSE 20 31 30 42 13 11

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 6 feb Domenica 7 feb Lunedì 8 feb Martedì 9 feb Mercoledì 10 feb Giovedì 11 feb Venerdì 12 feb Sabato 13 feb Domenica 14 feb Arezzo 40 36 57 27 53 39 36 49 78 Siena 61 27 76 26 61 37 84 76 47 Grosseto 16 12 21 14 3 30 18 19 22 Totale Asl Tse 119 76 154 67 120 106 141 144 147

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Capalbio 2 Follonica 5 Gavorrano 2 Grosseto 8 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 64 TI San Donato Arezzo 8 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 537 Provincia di Siena 246 Provincia di Grosseto 134

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 990 Provincia di Siena 923 Provincia di Grosseto 388

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 757 Provincia di Siena 756 Provincia di Grosseto 346

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2400 Provincia di Siena 3100 Provincia di Grosseto 855

Guariti Provincia di Arezzo 3 Provincia di Siena 9 Provincia di Grosseto 8