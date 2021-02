Casamenti nomina Pianelli: «È lui il nuovo assessore al posto di Covitto»

ORBETELLO – «Ringrazio Stefano Covitto per il lavoro svolto in questi anni come Assessore Comunale. Da domani ci sarà il nuovo Assessore Comunale con la delega alla Sanità. In questi anni abbiamo lottato per il mantenimento dell’ospedale e il potenziamento dei servizi sanitari nel nostro comune. Ora questa battaglia si rafforza con un vero e proprio Assessorato alla Sanità nella figura del Consigliere Comunale Michele Pianelli, farmacista, molto conosciuto e stimato dalla popolazione». A parlare è il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti che annuncia così la nomina di un nuovo assessore.

«La Delega al Patrimonio viene invece attribuita attuale Assessore all’Urbanistica Luca Teglia, la delega alla casa e famiglia viene attribuita all’attuale Vicesindaco e Assessore al Sociale Chiara Piccini, entrambi hanno lavorato davvero molto bene nelle loro deleghe. Da domani già operative le nuove deleghe in capo ai nuovi assessori e il nuovo Assessore alla Sanità Michele Pianelli».