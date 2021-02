La proposta di Pizzichi: «Entrata gratuita al Magma per far conoscere il museo ai turisti»

FOLLONICA – “Entrata gratuita al Magma in estate per far conoscere il museo cittadino ed il comprensorio Ex Ilva ai turisti”. E’ questa l’idea che Daniele Pizzichi, consigliere comunale Lega Salvini Premier, propone all’amministrazione.

“Si parla molto di turismo culturale – prosegue – e della volontà dell’Amministrazione Comunale di far conoscere Follonica non solo per il suo mare ma anche per la sua storia legata alla siderurgia ed al passato leopoldino.

Anni fa sono state investite ingenti risorse nel recupero dell’area dell’Ilva ma, nonostante gli sforzi, i plessi recuperati ( Teatro, Fonderia 2 e Magma) sono largamente mantenuti in vita con le casse comunali. Insomma una perdita continua per una area vissuta quasi esclusivamente dai follonichesi.

Perché allora non consegnare dei biglietti d’ingresso gratuiti ai nostri albergatori da distribuire ai turisti che d’estate dimorano a Follonica? Un’iniziativa che consentirebbe di fare conoscere il museo Magma che, per quanto bello e moderno, continua a rimanere nascosto agli occhi dei visitatori.

Il dibattito è quanto mai attuale considerato che è aperta una discussione sull’imposta di soggiorno che, al di là delle cifra economica, abbraccia i rapporti tra le priorità del comune e quelle degli esercenti nel settore turistico. Pubblico e privato, nonostante e proclami di collaborazione e coinvolgimento delle scelte, continuano ad essere partiti separate destinate per lo più a sopportarsi.

L’idea di delegare, attraverso la distribuzione dei ticket gratuiti, agli albergatori la conoscenza del museo Magma rappresenterebbe un punto di contatto interessante tra turismo balneare e culturale”, conclude.