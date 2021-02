GROSSETO – Un freddo fine settimana, quello di sabato 13 e domenica 14 febbraio in tutta la provincia di Grosseto, con temperature crollate rispetto agli ultimi giorni.

Basti pensare che perfino nel capoluogo oggi la temperature minima potrebbe scendere fino a -3 gradi, con il rischio di nevicate che invece già ieri sono iniziate copiose sule Monte Amiata e oggi potrebbero estendersi a gran parte della Maremma.

Restando alle temperature, in Vetta sia oggi che domani sono attese minime di -15 gradi, con il termometro che non raggiungerà mai lo zero. Molto freddo anche nelle zone interne della Maremma.

Domani la situazione migliorerà, con sole in gran parte della provincia. Ma il termometro dovrebbe restare ancora compreso, nella città di Grosseto, tra i -3 e i 5 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui