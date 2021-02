Follonica Gavorrano in nuovo in campo, ultima sfida del girone di andata contro il Cannara

BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta perugina per il Follonica Gavorrano, che chiuderà il girone d’andata con il duello contro il Cannara. Partita non facile sulla carta per il team di Favarin che dovrà misurarsi con la seconda forza del girone, a pari punti con il Montevarchi e a due passi dalla vetta; entrambe le sfidanti sono reduci da una sconfitta.

Arbitrerà Migliorini di Verona coadiuvato da Papa di Chieti e Pandolfo di Castelfranco Veneto. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al comunale Spolentini di Cannara.

Il programma della 17esima giornata del girone E:

Scandicci-Sinalunghese

Flaminia-Trastevere

Cannara-Follonica Gavorrano

Grassina-San Donato Tavarnelle

Ostia Mare-Foligno

Sangiovannese-Sporting Trestina

Siena-Pianese

Tiferno Lerchi-Aquila Montevarchi