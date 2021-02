Coronavirus, un caso alle medie: chiudono le scuole del paese

MARSILIANA – Da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio, il sindaco di Manciano Mirco Morini ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Marsiliana a seguito di un caso di positività di Covid-19 riscontrato nel plesso delle medie.

In accordo con la dirigente scolastica Anna Maria Carbone, verrà attivata la didattica a distanza: la modalità delle lezioni sarà comunicata alle famiglie dalla scuola.

Il sindaco Morini, inoltre, predispone la sanificazione dei locali delle scuole di ogni ordine e grado di Marsiliana e comunica che venerdì 19 saranno effettuati i tamponi antigenici rapidi, 170 in totale, da parte dei volontari della Protezione civile Misericordia di Manciano, a tutta la popolazione scolastica: alunni, docenti e personale non docente presso il plesso delle elementari. Gli studenti saranno suddivisi in tre gruppi e in tre fasce orarie distinte: dalle 8 alle 10 gli alunni delle scuole medie, dalle 10 alle 12 i bambini delle scuole materne, dalle 12 alle 14 i bambini delle elementari.

“Raccomandiamo alle famiglie che i genitori dovranno presentarsi insieme ai bambini e ai ragazzi nell’orario stabilito e indicato dal calendario che verrà comunicato dalle scuole, onde evitare assembramenti”, spiega il sindaco.