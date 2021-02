Cantiere aperto in città: attenzione alle modifiche alla circolazione

GROSSETO – Da lunedì 15 febbraio, e non oltre il 19, cantiere stradale aperto in piazza Indipendenza, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Montebello, per consentire lo scarico e il montaggio di una gru edile per lavori di manutenzione straordinaria.

In tale area è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli delle persone diversamente abili. Durante il periodo di apertura del cantiere, via Montebello diventa strada senza uscita, con ingresso da piazza Monte dei Paschi e da via Saffi. E’ istituito il senso unico di marcia in via Andrea da Grosseto con direzione via Saffi.

Per i veicoli che transitano in via Andrea da Grosseto, all’intersezione con via Saffi è istituito il dare precedenza con direzione obbligatoria a destra. Per i veicoli che transitano in via Ginori, all’altezza di via Andrea da Grosseto è obbligatorio andare a destra oppure dritto verso piazza Indipendenza, per poi proseguire a sinistra in via Vinzaglio. Per i veicoli in via Saffi, all’incrocio con via Andrea da Grosseto è possibile solo proseguire dritto in direzione via Amiata.

Per motivi di sicurezza nell’area interessata dai lavori è fatto divieto di passaggio ai pedoni. Restano garantiti gli accessi alle proprietà private e agli esercizi commerciali.