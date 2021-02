36mila euro per il potenziamento di internet nelle scuole

GROSSETO – L’Amministrazione comunale sta potenziando le connessioni internet degli edifici scolastici.

L’ammodernamento, nato soprattutto dalle esigenze emerse per la didattica a distanza, prevede un costo complessivo di 36 mila euro. Grosseto è stata ammessa ad un finanziamento di 18mila euro dalla Regione Toscana per il miglioramento delle connessioni scolastiche, ma il Comune ha ritenuto di raddoppiare le somme a disposizione stanziando altri 18mila euro con risorse comunali.

L’intervento porterà ad un potenziamento complessivo di tutta la rete, sia con collegamento wireless che in fibra ottica, grazie anche all’ampliamento delle capacità dei ponti radio e dei ripetitori in Grancia, a Roselle e a Braccagni: le connessioni passeranno dagli attuali 2 megabit al secondo a 10 megabit di banda minima garantita e saranno attuati interventi per garantire una maggiore stabilità del segnale.

Le realtà interessate sono molteplici: la scuola primaria di Rispescia, quella di Istia d’Ombrone, la scuola dell’infanzia di Alberese e la scuola secondaria di primo grado di Marina di Grosseto subiranno un upgrade sensibile della banda minima garantita; la scuola dell’infanzia di Vallerotana, invece, avrà il suo primo impianto di collegamento ad alta velocità; la scuola di Braccagni passerà dall’adsl all’alta velocità.

Anche le scuole cittadine, già cablate in fibra ottica a 100Mb, otterranno un potenziamento della banda minima garantita, particolarmente utile negli orari di maggiore utilizzo in contemporanea. Tra questi, la scuola primaria di via Rovetta, la scuola di via Corelli, quella di via Sicilia ed anche le scuole primarie di secondo grado di piazza Rosselli e via Garigliano.

L’operazione è stata seguita dai Servizi Informatici del Comune di Grosseto e dalla partecipata NetSpring S.r.l., a cui è affidata la gestione della rete internet provinciale.

“Con la crisi pandemica e sanitaria è chiaro che alcune esigenze sono divenute assolutamente più impellenti – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Ovviamente, aumentare e migliorare le prestazioni della rete era un passaggio chiave che doveva essere compiuto. I nostri ragazzi, finalmente e giustamente, potranno godere di un servizio decisamente più moderno per studiare e seguire le lezioni.”

“Siamo partiti ascoltando insieme le richieste dei dirigenti scolastici e poi abbiamo cercato di migliorare la condizione di tutte le nostre scuole – hanno spiegato Giacomo Cerboni, assessore con delega all’Innovazione e informatizzazione, e Chiara Veltroni, assessore alla Scuola -, creando una sinergia tra i nostri Servizi. Oltre agli interventi elencati, le risorse a disposizione consentiranno una ulteriore manutenzione straordinaria di dettaglio delle connessioni internet delle scuole su tutto il territorio comunale.”