Vita in azienda: così gli studenti imparano a muoversi nel mondo del lavoro

GROSSETO – Sviluppare competenze professionali che sanno essere il supporto operativo delle aziende nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, nella promozione delle vendite e per l’immagine aziendale «è l’obbiettivo formativo principale del nuovo professionale per i servizi commerciali–web community del Polo Bianciardi di Grosseto. E in questa direzione si muovono sia le materie curricolari sia i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (Pcto- ex alternanza Scuola Lavoro)» afferma la scuola.

Un esempio virtuoso è l’esperienza che gli studenti della classe 3A hanno svolto a partire dal primo febbraio per due settimane: un vero e proprio percorso di approfondimento, parallelo all’indirizzo scolastico, mirato a far acquisire ai ragazzi la consapevolezza del mondo del lavoro e delle aziende.

I giovani sono stati ospitati da un team di società che condividono una unica sede in Grosseto e che si occupano di servizi alle aziende, dalla consulenza amministrativo contabile all’informatica e servizi ICT, fino alla gestione delle pratiche relative alla privacy e alla sicurezza sul lavoro.

Coordinato da Patrizia Lari e da Elena Bancalà, rispettivamente responsabile e coordinatrice della scuola di formazione Innova education, questo team ha organizzato per gli studenti un lavoro di integrazione tra formazione teorico-pratica e approccio alle dinamiche reali che si sviluppano nella gestione di un’azienda. Le aziende partecipanti al progetto coordinate dalla scuola di formazione Innova education sono Sdr Consulenze Srl, Innova Software Di Gabriele Palmieri, Egm Investments Srl, Enginix Surl, Studio Favilli Sas , My Server Web Srl, Team Sicurezza Srls. I ragazzi hanno svolto, in piccoli gruppi ed individualmente, una vera e propria simulazione di costituzione e sviluppo di una attività economica, che ha quotidianamente messo a confronto gli studenti con i professionisti che operano all’interno della struttura che li hanno guidati ed accompagnati alla scoperta ed all’utilizzo delle tecnologie e degli strumenti necessari oggi per la gestione e lo sviluppo delle aziende, come ad esempio software per la gestione della contabilità, la fatturazione elettronica e vari strumenti di sviluppo web. Prima di iniziare l’esperienza in azienda, hanno acquisito una adeguata formazione sulla sicurezza nel modo del lavoro e sono stati supportati durante l’intero percorso sia dai vari tutor aziendali che dai tutor scolastici.

Il progetto Pcto/ex Alternanza ha una durata triennale con peculiarità diverse ogni anno. Le attività – in continuità con la didattica svolta in aula – sono basate su una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, progettate in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità; sono mirate inoltre allo sviluppo di competenze orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in uscita: “Interagire nei sistemi aziendali riconoscendo i diversi modelli organizzativi , le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e la modalità di trasmissione dei flussi informativi , collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti”.

Il progetto pensato per la classe dal titolo “Vita in azienda” ha come obiettivi le modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; l’arricchimento della formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; il favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; la realizzazione di un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi; correlare, infine, l’offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.

Alunni della classe 3A Servizi Commerciali Web Community: Alocci Agnese, Barbetti Sofia, Cadavere Fabiana, Campione Kety, Chelini Kevin, ClaseMontilla Bryan Alberto, Columbu Andrea, Cornacchini Alessio, Galatone Rebecca, Guza Marsia, Kosteleba Illya, Malko Xhesika, Menichetti Chiara, Modena Andrea, Musli Samir, Pifferi Valeria, Pignattai Simone, Rigolini Mattia, Sarno Patrizia, Sessa Alessandro, Tabrea Viviana Ioana, Todasca Maria Magdalena

Coordinatore classe 3 A Servizi Commerciali: Prof. Miria Vannini

Referente Progetto PCTO 3 A Servizi Commerciali: Prof. Marianna Festeggiato