Un gestore per l’impianto sportivo: al via le domande

CASALECCI – Pubblicata la gara per l’affidamento in concessione fino al 31 dicembre 2025 dell’impianto sportivo comunale “Tennis Casalecci” (Grosseto). Per presentare le offerte attraverso il sistema Start c’è tempo fino al 12 marzo alle ore 12.

La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http//www.start.toscana.it.

Possono partecipare alla gara società ed associazioni sportive dilettantistiche o amatoriali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, comitati o organismi analoghi, anche in forma associata.

La scelta del gestore avverrà in seduta pubblica il 15 marzo alle 12:30.

“Affidando la gestione fino al 2025 – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – puntiamo a offrire agli utenti un servizio continuativo per un’attività sportiva che consenta una programmazione anche più a lungo termine, anche nell’ottica di portare grandi eventi sportivi di caratura nazionale”.

La procedura è pubblicata al link: https://start.toscana.it/tendering/tenders/002442-2021/view/detail/1.