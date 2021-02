Corse dei treni ridotte: scatta il piano neve delle Ferrovie

GROSSETO – In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato, per domani, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo che prevede una riduzione dell’offerta ferroviaria su alcune linee di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia. I treni della media e lunga percorrenza non sono interessati dalle riduzioni.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato, in modo diffuso, centri operativi che garantiscono il presidio di tecnici nelle aree interessate dalle avverse condizioni meteo.

In Toscana le linee per cui è prevista un’offerta di servizio ridotta sono:

Siena-Chiusi, Siena-Empoli e Siena-Grosseto;

Linea Siena-Empoli-Firenze

• Regionale 19030 (SIENA-EMPOLI) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 19031 (EMPOLI-SIENA) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 18214 (SIENA-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta SIENA-EMPOLI e sostituito da BUS nella tratta interessata;

• Regionale 18278 (ORBETELLO-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta GROSSETO – SIENA e sostituito da BUS nella tratta interessata;

• Regionale 19035 (EMPOLI-SIENA) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 19034 (SIENA-EMPOLI) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 19039 (EMPOLI-SIENA) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 18222 (SIENA-FIRENZE SMN) cancellato intera tratta: viaggiatori con treno a seguito;

• Regionale 18217 (FIRENZE SMN-SIENA) cancellato intera tratta: viaggiatori con treno a seguito;

Linea Siena-Chiusi Chianciano Terme

• Regionale 19065 (SIENA-CHIUSI) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 19072 (CHIUSI-SIENA) cancellato intera tratta e sostituito da BUS.

Linea Siena-Grosseto

• Regionale 19111 (SIENA-GROSSETO) cancellato intera tratta e sostituito da BUS;

• Regionale 18278 (ORBETELLO-FIRENZE SMN) cancellato nella tratta GROSSETO – SIENA e sostituito da BUS nella tratta interessata