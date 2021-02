Coach Silva rimane al Follonica Hockey, accordo per altre due stagioni

FOLLONICA – Trovato un accordo fra il Follonica Hockey 1952 e il tecnico Sergio Alberto Silva. La società maremmana e il tecnico hanno dato il via al prolungamento del contratto, stipulato in estate, per le prossime due stagioni agonistiche.

Il team follonichese continuerà quindi a lavorare in serenità con Silva in una stagione che li vede attualmente settimi in classifica con 29 punti; sabato sera alle 20,45 la sfida con il Roller Scandiano.