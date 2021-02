Blue Factor sulla pista della Rotellistica Camaiore, ferme le rose giovanili

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il pareggio contro il Cgc Viareggio, la Blue Factor di Raffaele Biancucci è chiamata alla conferma: per il quindicesimo turno della serie A2, per i ragazzi biancocelesti c’è da affrontare la trasferta a Camaiore contro la Rotellistica. Una sfida sulla carta complicata, contro un quintetto battuto all’andata dai maremmani per 9-6, ma con la formazione di Elia Guidi che ha diversi veterani importati fra tutti i due ex, il portiere Marco Bandieri, che all’andata era infortunato e Gionata Vecoli.

Nel Castiglione quasi certamente assente Filippo Montauti, che in settimana ha accusato qualche linea di febbre, ma che è risultato negativo al tampone come coach Biancucci, ed entrambi valuteranno la loro presenza a Camaiore solo all’ultimo minuto. «E’ una partita che temo particolarmente – ha detto Raffaele Biancucci – perché viene dopo una grande prestazione come quella contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Il Camaiore è una squadra esperta e rognosa che ha meno punti di quanto merita (deve recuperare anche tre partite) e in più su una pista difficile. Come ho detto ai ragazzi giocare con il Cgc è facile perché le motivazioni le trovi da solo, ora è il momento di far vedere di essere cresciuti e che contro qualsiasi avversario siamo in grado di essere sempre al cento per cento».

Ferme entrambe le squadre giovanili. La Under 17 Blue Factor giocherà il 21 febbraio al Casa Mora contro l’Spv Viareggio; mentre la Under 13 Riparbelli tonerà a giocare il 28 febbraio nel turno interno contro il Sarzana.

La situazione del girone B, 15esima giornata: Sgs Forte dei Marmi-Roller Salerno 5-5, Roller Matera-Ash Spv Viareggio rinv., Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione, Cgc Viareggio-Gruppo Gamma Sarzana. Riposano: Estra Prato 54 e Afp Giovinazzo.

La classifica: Cgc Viareggio 31 punti, Sgs Forte dei Marmi* 26, Roller Matera**e Gruppo Gamma Sarzana* 19, Hp Matera* 18, Blue Factor Castiglione* 13, Estra Prato* 11, Rotellistica Camaiore*** 9, Afp Giovinazzo**** e Spv Viareggio 3.

Marcatori: 39 gol Samuele Muglia (Cgc Viareggio), 29 Alejandro Vargas (Roller Matera), 26 Nicola Ojeda (Cgc Viareggio), 22 Matteo Pistelli (Sarzana), 21 Matteo Cardella (Sarzana), 20 Morgan Antonioni (Forte dei Marmi), 18 Valerio Antezza (Roller Matera), 17 Conrado Piozzini (Hp Matera), 15 Maurizio Baldesi (Prato) e Alberto Cabiddu (Castiglione).