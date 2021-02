È morto l’uomo ripescato in mare questa mattina

SCARLINO – Aggiornamento ore 10.09: È morto l’uomo che era stato tratto in salvo questa mattina, nelle acque antistanti il Puntone, tra Follonica e Scarlino.

News ore 9.30: Un uomo è stato ripescato in mare, questa mattina, alle 830, nelle acque di fronte al Puntone, tra Scarlino e Follonica.

L’uomo era in mare, i carabinieri hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che sono entrati in mare per trarre in salvo l’uomo che era però in ipotermia.

Al momento sono in corso le manovra di rianimazione da parte del personale medico. Le sue condizioni sono molto gravi.

Notizia in aggiornamento