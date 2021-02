Pulizia delle strade, arrivano i nuovi macchinari elettrici voluti dal Comune

MANCIANO – L’amministrazione comunale di Manciano investe su macchinari elettrici per la pulizia delle strade dei centri abitati. “Un’innovazione per il nostro territorio – spiegano le assessore all’Ambiente Daniela Vignali e ai Lavori Pubblici Valeria Bruni – che permette di agevolare il lavoro degli operatori riuscendo a intervenire anche nei punti più difficili e nei vicoli stretti dei centri storici con macchine di ultima generazione snelle ed efficaci e soprattutto a impatto ambientale zero. Le macchine si ricaricano semplicemente con una presa dell’elettricità. Una vera rivoluzione”.