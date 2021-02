Il podcast dell’11 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 11 febbraio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 11 febbraio 2021.

In apertura la cronaca. È morto l'uomo che stamattina era stato ripescato in mare dopo aver accusato un malore. Tutto è successo nelle acque di fronte al Puntone, nel comune di Scarlino. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire il motivo per cui l'uomo si è tuffato in mare: in questo periodo dell'anno infatti la temperatura dell'acqua è molto bassa e il rischio di ipotermia è molto elevato.

Voltiamo pagina e parliamo dell'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 894 su 19.422 test di cui 12.306 tamponi molecolari e 7.116 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,60% che corrisponde al 9,0% sulle prime diagnosi. Un numero così alto di nuovi positivi non si registrava in Toscana dal 4 dicembre quando la Regione si trovava ancora in zona rossa. Dati che non lasciano molto spazio ai dubbi: a questo punto è quasi certo che la prossima settimana entrerà in zona arancione. Questo significa che chiuderanno i bar e i ristoranti, mentre i negozi resteranno aperti. Tornerà anche il divieto di spostamento tra comuni.

Intanto a Grosseto oggi inizia la somministrazione agli under 55 con il vaccino Astrazeneca. Nei giorni scorsi erano arrivate le prime dosi di questo vaccino che sarà utilizzato per vaccinare alcune categorie più esposte al virus con un'età compresa tra i 18 e i 55 anni: in particolare gli insegnanti, le forze armate e le forze di polizie.

In totale per il momento in provincia di Grosseto sono 4370 le prime dosi somministrate, mentre i richiami sono 3080.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di spettacolo con gli operatori del settore: attori, musicisti, fonici e tecnici di scena. Saranno loro gli ospiti della puntata di oggi.