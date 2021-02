Giustarini trascina il Montevarchi, sconfitta di misura per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Battuta d’arresto per il Follonica Gavorrano, sconfitto 1-0 dall’Aquila Montevarchi nel recupero della sesta giornata di campionato. Un match in cui i ragazzi di mister Favarin possono recriminare per le occasioni che non hanno saputo sfruttare soprattutto nella ripresa.

La prima conclusione degna di nota arriva al 7′ con l’inzuccata di Bruni che però è centrale e Giusti fa buona guardia. Al 33′ Grifoni pesca Lombardi, ma la conclusione del fantasista di casa trova la deviazione in angolo dell’estremo ospite.

Sul seguente angolo, capitan Dierna sfiora il vantaggio con il pallone che passa di poco alto sulla traversa. Il primo tempo si chiude col tentativo di Lombardi, ma il suo tiro viene prima respinto da un difensore, poi Giusti si fa trovare pronto su Corioni.

Nel secondo tempo ospiti subito aggressivi prima con un tentativo che finisce sul palo e poi al 3′ con il gol partita di Giustarini, maremmano di nascita e formazione calcistica, che in contropiede batte Trombini con un bel rasoterra. I padroni di casa tentano la reazione. Al 10′ Lombardi spara incredibilmente fuori da buona posizione. Otto minuti più tardi Bruni lancia in area Dierna che, in versione centravanti, si vede deviare la conclusione in angolo. Alla mezz’ora ci prova Mencagli in semirovesciata, ma la palla termina alta.

FOLLONICA GAVORRANO-AQUILA MONTEVARCHI 0-1

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Trombini; Zini (19′ st Papini), Dierna, Bruni; Grifoni, Apolloni (35 st’ Cassini), Lo Sicco, Corioni (39′ st Rosini), Carcani (‘ Farini); Lombardi (19′ st Mencagli), Tomassini. A disposizione: Ombra, Berardi, Gemmi, Ampollini. All. Favarin.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-2-1): Giusti; Achy (1′ st Iroanya), Gistri, Tozzuolo; Lischi (29′ Donati), Biagi, Amatucci, Martinelli; Frugoli (45′ st Calosci), Giustarini (31′ st Landini); Jallow (16′ st Mulas). A disposizione: Marziano, Cela, Borghesi, Stauciuc. All. Malotti.

ARBITRO: Zago di Conigliano; assistenti Umbrella e Di Meo di Nichelino.

MARCATORI: 3’ st Giustarini.

NOTE: ammoniti Apolloni, Corioni, Rosini, Iroanya, Mulas; recuperi 3+6.