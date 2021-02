Di nuovo al lavoro gli Under 15 della Pallamano Follonica, Tavarnelle ritirato dalla A2

FOLLONICA – Con il campionato fermo ed ancora negli occhi la splendida vittoria conto il Camerano, la notizia più importante in casa della Starfish Pallamano Follonica è la ripresa degli allenamenti della formazione Under 15 sotto gli occhi vigili di Mister Marco Spinicci e Facundo Garcia.

Un bel gruppo di quattordici ragazzi che con tutti i controlli imposti da FIGH e le ulteriori verifiche volute dalla società ha ripreso a correre e giocare al Palagolfo; questa squadra assieme agli Under 17 già nel gruppo della A2 sono il vero polmone su cui il presidente Vella e tutta la dirigenza affidano le proprie speranze per il futuro, affiancandoli a giocatori di indubbia esperienza come già sta avvenendo. “Vogliamo ringraziare i genitori – ha detto l dirigenza – che hanno creduto fortemente in questa ripresa ed hanno messo lo sport come valore trainante per sconfiggere anche psicologicamente questo virus. Inutile dire che sostenere i costi dei controlli e sanificazioni in questo momento è come fare due campionati, ma grazie a tutti gli sponsor del posto ed altri arrivati da varie parti di Italia è stato possibile affrontare questo momento difficile; un grazie anche ad alcuni amici della Pallamano Follonica, siano essi follonichesi o non che hanno dato una spinta notevole per poter saltare questo ostacolo”.

Da segnalare il ritiro dal girone B di serie A2 del Tavarnelle, accolto con dispiacere dai follonichesi per i buoni rapporti fra le due società e di amicizia fra alcuni giocatori.