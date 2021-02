Coronavirus, un morto e un altro picco di contagi: in Maremma ci sono 30 nuovi casi

GROSSETO – Un morto e tornano a crescere i casi in Maremma. Nella giornata di oggi è deceduto per Coronavirus un uomo di 80 anni all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

I nuovi casi registrati tra le 14 del 10 febbraio e le 14 dell’11 febbraio sono 30: una settimana fa, il 5 febbraio, si registrò un simile picco in Maremma (29 casi), ma nei giorni successivi il trend dei contagi tornava stabile a circa una decina di nuovi positivi al giorno. Ieri se ne contavano soltanto tre.

Dei 30 nuovi casi, nove sono nel Comune di Grosseto, otto in quello di Follonica, sette a Orbetello e due a Massa Marittima.

460 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 445). Le persone positive in carico alla Asl sono 357 (ieri 334). Si registrano otto guarigioni (ieri sette).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 21 persone ricoverate in Degenza Covid (uno in meno di ieri) e quattro in terapia intensiva (una in meno di ieri).

Sono sei i nuovi casi positivi registrati oggi a Piombino ai quali si aggiunge un caso in attesa di conferma, una donna di 49 anni. I sei pazienti sono tre uomini rispettivamente di 55, 66, 69 anni; due donne di 42 e 64 anni e un minore di 5 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti dei pazienti.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 107 Provincia di Arezzo 39 Provincia di Siena 37 Provincia di Grosseto 30 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 1 7 10 17 4 – Grosseto 5 6 10 5 1 3 Siena 5 10 8 6 6 2 Totale ASL TSE 11 23 28 30 11 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 3 feb Giovedì 4 feb Venerdì 5 feb Sabato 6 feb Domenica 7 feb Lunedì 8 feb Martedì 9 feb Mercoledì 10 feb Giovedì 11 feb Arezzo 37 57 75 40 36 57 27 53 39 Siena 47 51 24 61 27 76 26 61 37 Grosseto 13 14 29 16 12 21 14 3 30 Totale Asl Tse 101 3 129 119 76 154 67 120 106

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 8 Gavorrano 1 Grosseto 9 Massa Marittima 2 Orbetello 7 Roccastrada 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 55 TI San Donato Arezzo 8 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1000 Provincia di Siena 1878 Provincia di Grosseto 460

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 897 Provincia di Siena 818 Provincia di Grosseto 357

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 650 Provincia di Siena 645 Provincia di Grosseto 298

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2353 Provincia di Siena 2495 Provincia di Grosseto 963

Guariti Provincia di Arezzo 25 Provincia di Siena 29 Provincia di Grosseto 8