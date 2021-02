Mimi si è persa: aiutiamo i padroni a ritrovarla

PORTO SANTO STEFANO – Mimi si è persa. I padroni la cercano da ieri, da quando la micia è scomparsa da casa. La gatta, due anni di età, sterilizzata, si è persa in via Oliveto, zona Valle a Porto Santo Stefano.

I proprietari non sanno come possa essere fuggita, ma di fatto in casa non c’è. «È molto docile ma sarà terrorizzata; non è mai uscita di casa, nemmeno sul terrazzo. Non sappiamo se si faccia prendere oppure no». Per chi l’avesse trovata o anche solo avvistata e avesse notizie da dare: 328.0354541.