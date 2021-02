Mezza maratona dei Comuni, la squadra di Follonica ancora in testa. I tempi e la classifica

GROSSETO – Con la vittoria di Carlo Bragaglia cala il sipario anche sulla terza sessione della “Mezza maratona dei Comuni a squadre“, che vede ancora la compagine di Follonica (Davide Catalano, Alessio Bonadonna e Cheti Chelini con un’ora e 36 secondi), saldamente al comando dopo il traguardo dei 15 chilometri. Alla manifestazione podistica, che sta registrando un notevole successo, partita il 16 dicembre scorso, hanno già coperto la distanza dei 5000 metri 82 atleti dei 112 che vi prendono parte. Le 28 squadre, formate a gruppi di quattro, sono state associate ai 28 comuni della Provincia di Grosseto.

La grande prova di Carlo Bragaglia (foto in alto) per la squadra di Arcidosso, chiusa in 17 minuti e 52 secondi, gli ha permesso di imporsi su due triatleti della società Triathlon Grosseto, Giancarlo Ammalati (foto in basso) della squadra di Castell’Azzara (19’07) e Riccardo Mililotti per quella di Manciano, (20’01). I primi tre podisti di ogni squadra, hanno già concluso la loro prova sulla distanza di 5 chilometri, mentre il quarto e ultimo frazionista, quello decisivo per la vittoria a squadre, coprirà 6 chilometri e 97 metri, per un totale appunto di 21 chilometri e 97 distanza della mezza maratona. Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento, assieme alla Uisp e Avis con il patrocinio del Comune di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e la ditta Big Mat, di Maurizio Scarpelli sta “certificando” il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno, al velodromo di Grosseto, coadiuvato per le foto e riprese da Roberto Malarby.

Questi i tempi fatti registrare nella terza partenza, dalla quarta alla ventottesima posizione:

Micaela Brusa, Orbetello (20’10), Dario Rosini, Cinigiano (20’11), Mauro Fantacci, Pitigliano (20’29) Sebastiano Zuppardo, Roccalbegna (20’55), Vittorio Mongili, Seggiano (21’09), Alessandro Milone, Sorano (21’19), Oriano Chelini, Scarlino (21’21), Andrea Catalano, Castel del Piano (21’31), Fabio Fiaschi, Roccastrada (21’47), Simone Ciucchi, Santa Fiora, (21’55), Luca Ricchi, Monte Argentario (21’56), Debora Marzullo, Magliano in Toscana (22’23) Danilo Marianelli, Grosseto (23’07), Gianluca Citerni, Monterotondo (23’17), Lisa Lambrecht, Capalbio (23’22), Cheti Chelini, Follonica (23’44), Silvana Benedetti, Semproniano (23’55), Barbara Colombo, Gavorrano ( 24’49), Alessandra Perosi, Castiglione Della Pescaia (24’50), Claudia Davitti, Massa Marittima (24’59), Massimiliano Guerrini, Montieri ( 25’07), Michele Lombardi, Campagnatico (25’17), Massimo Bianchi, Isola Del Giglio (25’25), Tiziano Rossi, Civitella Paganico (26’11), e Alberto Mazzi, Scansano ( 27’37).

Questa la classifica provvisoria delle prime tre squadre al comando, dopo 15 chilometri: Davide Catalano- Alessio Bonadonna e Cheti Chelini (1’00’36), per Follonica, Andrea Tanganelli, Riccardo Checcacci, e Carlo Bragaglia (1’03’21) per Arcidosso, Giacomo Daviddi, Riccardo Morgiani e Micaela Brusa (1’04’27) per la squadra di Orbetello. Venerdì prossimo parte la quarta e ultima serie.