L’almanacco del Giunco: il 10 febbraio è brevettato l’estintore e iniziano le Olimpiadi a Torino

GROSSETO – Mercoledì 10 febbraio, santa Scolastica vergine, Giorno del ricordo, il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 17.36. Accadeva oggi:

1258 – I Mongoli del condottiero Hülëgü Khan invadono la Mesopotamia e conquistano Baghdad bruciandola e uccidendo 10mila persone. Poi mettendo a morte l’ultimo califfo Al-Musta’sim, il 20 febbraio, pongono fine al califfato abbaside.

1355 – a Oxford, in Inghilterra, una rissa da osteria fornisce il casus belli per una cruenta serie di tumulti studenteschi, nota come Rivolta di Santa Scolastica, che vide opporsi la cittadinanza locale agli studenti e accademici dell’Università di Oxford. La rivolta, che contò una novantina di morti (63 studenti e 30 residenti), si risolse in favore dell’università, con il rafforzamento dei suoi privilegi e poteri.

1635 – Francia – L’Académie française (Parigi) si ingrandisce per diventare l’accademia nazionale per l’élite artistica.

1763 – Guerra franco-indiana. Il Trattato di Parigi del 1763 concluderà la guerra e la Francia cederà il Canada alla Gran Bretagna.

1798 – Louis Alexandre Berthier invade Roma, proclama la Repubblica romana il 15 febbraio e il 20 prende papa Pio VI prigioniero.

1814 – Battaglia di Champaubert.

1840 – La regina Vittoria del Regno Unito sposa il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha.

1846 – Molti mormoni iniziano la loro migrazione verso ovest da Nauvoo (Illinois).

1863 – Alanson Crane brevetta l’estintore.

1880 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Arcanum Divinae, sulla dottrina della santità del matrimonio, sulla condanna del naturalismo e del divorzio.

1910 – A Berlino si conclude in parità il match per il campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante). In base alle regole il campione conserva il titolo.

1918 – alle 22 ha inizio la beffa di Buccari.

1920 – Jozef Haller de Hallenburg esegue il fidanzamento simbolico della Polonia con il mare, celebrando la restituzione alla Polonia dell’accesso al mare.

1931 – Nuova Delhi diventa capitale dell’India.

1933

– Al tredicesimo round di un incontro di pugilato a New York, Primo Carnera mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo;

– La Postal Telegraph Company di New York introduce il primo telegramma canoro.

1942 – Glenn Miller riceve il primo Disco d’oro della storia per il brano Chattanooga Choo Choo.

1947 – L’Italia cede buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e Briga alla Francia.

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower sconsiglia l’intervento degli Stati Uniti in Vietnam.

1962 – Francis Gary Powers, pilota di un aereo spia statunitense catturato dai sovietici, viene scambiato con la spia sovietica Rudoľf Abeľ.

1967 – Viene ratificato il XXV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

1986 – Incomincia il Maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati.

1990 – Il presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk annuncia che Nelson Mandela verrà rilasciato il giorno dopo.

1992 – A Indianapolis il pugile Mike Tyson viene condannato per lo stupro di Desiree Washington, partecipante al concorso Miss Black America.

1996 – Deep Blue sconfigge per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov.

1998 – Gli elettori del Maine abrogano una legge sui diritti degli omosessuali approvata nel 1997, divenendo il primo stato USA ad abbandonarla.

1999 – Il celebre gruppo heavy metal Iron Maiden ufficializza l’attesa reunion col cantante Bruce Dickinson e il chitarrista Adrian Smith, divenendo un sestetto.

2005 – Si commemora per la prima volta il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004.

2006 – Si inaugurano i XX Giochi olimpici invernali a Torino.

