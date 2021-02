Il podcast del 10 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 febbraio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021.

Apriamo il nostro podcast con un'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Partiamo con l'ultimo aggiornamento sui nuovi positivi. I nuovi casi registrati in Toscana sono 671 su 20.046 test di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 3,35% che corrisponde al 7,1% sulle prime diagnosi.

Nel comune di Capalbio, dove si è registrato un focolaio tra gli studenti, le scuole rimarranno chiuse fino a venerdì prossimo. Si provvederà anche ad uno screening di massa con i test rapidi al personale scolastico e agli studenti. La postazione per fare i test sarà allestita a Borgo Carige di fronte al cinema.

Intanto ieri a Grosseto sono arrivate le prime 1000 dosi del vaccino Astrazeneca. Saranno utilizzate nella nuova fase della campagna vaccinale e saranno destinate alle persone tra i 18 e i 55 anni delle categorie più esposte al virus: docenti e insegnanti, forze armate, forze dell'ordine, lavoratori essenziali. Le vaccinazioni inizieranno da domani 11 febbraio. Per prenotare il proprio turno è necessario visitare il portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Il servizio sarà attivo a breve.

In totale in provincia di Grosseto le dosi del vaccino somministrate sono 4224, mentre i richiami fatti sono 3080. Questo significa che per il momento in Maremma è stato vaccinato soltanto l'1,3% della popolazione. Se a questo dato aggiungiamo il totale dei contagiati che sono 4075, vediamo come a livello provinciale sono protetti dal virus circa 7000 persone: un numero che corrisponde al 3,1% del totale degli abitanti. Da questo dato si capisce quanto ancora c'è da fare sul fronte della vaccinazione.

E la Toscana per la prossima settimana rischia di ritornare in zona arancione dopo cinque settimane di zona gialla. A preoccupare di più è l'indice Rt, quello che segna la trasmissione del virus, che ha superato quota 1. La decisione come sempre arriverà nella giornata di venerdì.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di turismo e strategie con l'associazione Booking Follonica. Ospiti della puntata la presidente Maria Chiara Pierini e il tesoriere Maurizio Parrini.