Castiglione della Pescaia resta un Comune ciclabile. Nappi: «Territorio a misura di due ruote»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per Fiab, la Federazione italiana ambiente bicicletta, Castiglione della Pescaia continua ad essere un “Comune ciclabile”. Questa mattina, il vicesindaco Elena Nappi, che segue anche le politiche ambientali e il progetto speciale sulla Ciclovia Tirrenica, ha partecipato alla cerimonia di consegna della bandiera gialla, che a causa della pandemia da Covid-19 si è svolta in forma virtuale.

«Confermiamo i tre bike smile conquistati – dice soddisfatta Nappi – grazie ad un territorio sempre più a misura di ciclista, sia per quanto riguarda la mobilità quotidiana, che per il trend turistico analogo ad altre realtà europee. L’impegno dell’amministrazione comunale continua ad essere rivolto verso queste politiche sempre più attente alla mobilità alternativa e le nostre scelte vengono premiate con riconoscimenti come questo dove mettiamo in primo piano la qualità della vita».

«La bandiera gialla – aggiunge il vicesindaco – è il primo riconoscimento del 2021 sulla sostenibilità ambientale, uno dei punti di forza di questi ultimi anni che ci spinge a migliorare la viabilità dolce in tutto il Comune, creando collegamenti interni ed esterni in modo da unire i luoghi di maggiore attrazione della Maremma».

Fiab è una organizzazione federativa che riunisce quasi 20.000 soci e oltre 190 associazioni locali sparse in tutto il territorio italiano che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano, per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo su due ruote, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente e del benessere fisico.

«La mobilità sostenibile – afferma Nappi – è da sempre una delle priorità di questa amministrazione. Con l’imminente inizio dei lavori per la realizzazione di uno dei tratti della Ciclovia Tirrenica, previsto per la fine di questo mese, stiamo dimostrando con i fatti quanto sia fondamentale per il Comune castiglionese poter essere in linea con una programmazione europea mirata all’estensione della percorribilità lenta che permette di apprezzare e godere dei panorami naturali di cui il nostro paese è ricco. Un impegno che produrrà benefici economici e ambientali, portando sul nostro territorio un movimento di persone in continua crescita».

«Seguendo il mondo Fiab – conclude il vicesindaco – siamo costantemente aggiornati su tutte le iniziative alle quali possiamo partecipare. Il prestigio di questa associazione, che ha una profonda conoscenza del territorio nazionale, ci offre ottime garanzie sul buon lavoro svolto per la realizzazione di itinerari ciclabili pubblicizzati in tutta Europa».