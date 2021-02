Vaccino anti-Covid: nuove prenotazioni al via. Dalle 18 le domande per personale scolastico e forze dell’ordine

FIRENZE – “Oggi alle 18 verranno aperte le prenotazioni dei vaccini per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, Forze armate e di Polizia sotto i 55 anni sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it“, scrive, in un post, il presedente della Regione Eugenio Giani.

“Con le prossime forniture si aprirà anche alle altre categorie che rientrano in questa fase – prosegue -. Appena saranno definiti pubblicheremo tutti i servizi essenziali coinvolti.

Da lunedì 15 inizieranno anche le vaccinazioni per le persone con più di 80 anni. Le modalità qui https://bit.ly/3oXmrFC.

Per le persone tra i 55 e 80 anni e le persone con patologie spiego qui quando avverrà la vaccinazione https://bit.ly/2MG7URL.

Comprendo le preoccupazioni, ciascuno di noi vorrebbe vaccinarsi il prima possibile per rendere la #ToscanasiCura. Non è una competizione, dobbiamo con serietà, ordine e responsabilità attenerci al piano vaccinale indicato dal Governo e aspettare il nostro turno, il vaccino ci sarà per tutti”, conclude.