Vaccino anti covid: chi può farlo, come prenotare e dove in Maremma. Tutti i numeri

GROSSETO – Dal 27 dicembre è iniziata la campagna vaccinale contro il covid19. In questo spazio trovate tutte le informazioni utili per conoscere come sta proseguendo la vaccinazione, a chi è destinata, come prenotare il proprio turno e dove. A partire da metà febbraio inizia la seconda fase delle vaccinazioni anti Covid-19

• CHI può vaccinarsi:

Le persone con più di 80 anni

Personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni

• DOVE e QUANDO sarà possibile vaccinarsi:

Le persone con più di 80 anni

Saranno contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno e il luogo della vaccinazione.

Per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata al domicilio

Per personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni

Prenotandosi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it e successivamente recandosi presso uno dei punti vaccinali della regione

Dove ci si potrà vaccinare in provincia di Grosseto – Le sedi dove verrà somministrato il vaccino saranno di 3 dimensioni: maxi, meso e mini. Le quantità indicate sono la potenzialità massima. Quella effettiva sarà ovviamente condizionata dalle reali disponibilità.

• Le sedi maxi potranno somministrare fino a 800 vaccini AstraZeneca al giorno e potranno lavorare 7 giorni su 7 con 10 postazioni con altrettanti infermieri o assistenti sanitari, tre medici, tre amministrativi, cinque operatori sociosanitari. Per quella di Grosseto, il cinema multisala Aurelia Antica.

• Le sedi meso, una per ogni ex zona distretto, potranno fare fino a 400 vaccinazioni AstraZeneca al giorno e potranno avere 5 postazioni con altrettanti infermieri o assistenti sanitari, 2 medici, 2 amministrativi.

• A seconda del numero di dosi disponibili, verranno attivati nelle singole strutture uno o più moduli contemporaneamente. Ecco le sedi per Grosseto: Distretto Barbanella a Grosseto, Ristorante Attimi ad Albinia, Fonderia Sala comunale di Follonica, discoteca Kronos di Castel del Piano. Le sedi mini potranno somministrare fino a 100 vaccini Pfizer al giorno. Saranno 99 in altrettanti comuni e le sedi saranno quelle dei punti prelievo. Avranno 2 postazioni infermieristiche, un medico e un amministrativo.

Come sta andando la campagna vaccinale: tutti i numeri in tempo reale – Per seguire da vicino l’andamento della campagna vaccinale con aggiornamenti in tempo reale ecco le due piattaforme di riferimento con i dati nazionali e regionali; una è stata sviluppata dal Governo insieme al Commissario per l’emergenza covid e al ministero della Salute, l’altra viene gestita dalla Regione Toscana.

• Coronavirus: il vaccino in Italia. Tutti i numeri aggiornati Regione per Regione

• Coronavirus: i dati aggiornati in Toscana per la campagna vaccinale anti covid