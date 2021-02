Maltempo, codice giallo per piogge e temporali: scatta l’allerta anche in Maremma

FIRENZE – Codice arancione per mareggiate e vento dalla mezzanotte alle 18 di domani, mercoledì 10 febbraio. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale per il perdurare in Toscana del flusso di correnti atlantiche che portano venti, mare agitato e precipitazioni diffuse e abbondanti.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui