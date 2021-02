Lavoro: ecco le offerte nel settore turismo in provincia di Grosseto

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

Albergo nella zona di Scansano ricerca aiuto manutentore con minima esperienza da febbraio a marzo full time e da aprile a ottobre part time, pat b automunito (cod 12343), e un perito informatico sempre apprendista con diploma di settore o minima esperienza, all’inizio contratto part time poi full time possibilità di lavorare da remoto per la maggior parte (cod1244)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca già da marzo 2021 un cuoco, un pizzaiolo con esperienza nel settore un aiuto cuoco con esperienza nel settore, e un cameriere di sala che abbia la conoscenza della lingua inglese, pat b automuniti (cod 12441- 12364-12365-12366)

Campeggio nella zona di Castiglione della pescaia ricerca da maggio a settembre un apprendista manutentore con esperienza minima nel settore pat b automunito (cod 12377)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un capo partita almeno 3 anni di esperienza nel settore da aprile 2021 pat b automunito possibilmente max 30 anni (cod 12328)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca da aprile a ottobre un aiuto cuoca che sappia cucinare zuppe e verdure, impiattare e coadiuvare lo chef orario fine settimana spezzato in settimana pat b automunita (cod 12437)

Albergo nella zona dell’Amiata ricerca uno chef o capo partita con esperienza nel settore si preferisce della zona o zone limitrofe ma si valuta alloggio (cod 12442) da gennaio 2021, e un cameriere di sala con esperienza nel settore non alloggio personale della zona o zone limitrofe conoscenza almeno scolastica della lingua inglese (cod 12443)

Bar a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile 2021 un bar tender con esperienza nel settore (cod 12446), un aiuto barman con minima esperienza (cod12447), un lavapiatti con minima esperienza (cod 12448) e un cameriere/a con esperienza nel settore orario solo serale pat b automunito

Campeggio nella zona di Capalbio ricerca da gennaio 2021 un impiegato amministrativo contabile in grado di registrare fatture e movimenti in prima nota preferibile conoscenza del programma TeamSystem. Contratto iniziale a tempo indeterminato con periodo di prova non lavorare nei weekend (cod 12459) no alloggio pat b automunito, un direttore con esperienza pluriennale di gestione e organizzazione minima contabilità preferibilmente in strutture extra alberghiere lingua inglese obbligatoria e una seconda lingua contratto a tempo indeterminato con periodo di prova si preferisce personale della zona ma si valuta alloggio da febbraio/marzo 2021 (cod 12505), e un capo giardiniere con esperienza di gestione del verde, seguire e coordinare il personale, preventivi e fornitori esperienza preferibile in agricoltura contratto a tempo determinato dalle 8.00 alle 17.00 non lavorare nei weekend non alloggio pat b automunito (cod 12506)

Pubblico esercizio all’isola del giglio ricerca per la stagione con vitto e alloggio un aiuto cuoco con esperienza nel settore (cod 12523) e un commis di cucina contratto di apprendistato max 29 anni minima esperienza (cod 12524)

Campeggio nella zona di Castiglione della pescaia ricerca da maggio 2021 a settembre 2021 un addetta al market con esperienza anche di scaffali sta e cassiera pat b automunita orario di giorno (cod 12519), un cameriere di sala con esperienza nel settore pat b automunito (cod 12520) , un barista/caffetterie con esperienza nel settore pat b automunito (cod 12521) e un aiuto cuoco solo per i mesi di giugno/agosto con minima esperienza pat b automunito (cod 12522)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca da aprile 2021 un aiuto cuoco preferibile diploma di settore con esperienza di almeno 2/3 anni di esperienza conoscenza ottima della lingua inglese (cod 12504), capo sala con ristorante con esperienza alberghiera e conoscenza della lingua inglese (cod 12503)

Albergo nella zona di Roccastrada ricerca un cuoco/capo unico possesso diploma alberghiero attestato haccp esperienza di ristorante in cucina maremmana contratto full time pat b automunito (servizio solo la sera) da aprile a settembre no alloggio (cod 12393)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da aprile /maggio per i weeekeend e le feste poi da giugno a settembre full time un’aiuto cuoca in grado di preparare antipasti piatti freddi e fritture orario spezzato ma due mezze mattine libere (cod 12541), un bagnino con brevetto da giugno a settembre per torretta (cod 12544) e una barista con minima esperienza per tutti i weekend estivi e qualche giorno di agosto (cod 12544)

Pubblico esercizio vicino a Castiglione ricerca un aiuto cuoco anche minima esperienza da febbraio 2021 (cod 12539 pat b automunito

Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca 3 barman con esperienza di banconiere orario su turni pomeridiani e serali pat b automuniti da maggio a settembre (cod 12530)

Struttura extra a alberghiera a Principina a mare ricerca da maggio 2021 una cameriera ai piani con esperienza nel settore (cod 12529) e una addetta reception con conoscenza lingua inglese più una seconda lingua ed esperienza nel settore (cod 12528)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca da Pasqua 2021 un’aiuto cuoca con esperienza orario spezzato pat b automunita (cod 12577)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto pizzaiolo con minima esperienza forno elettrico orario principalmente serale da febbraio 2021 si inizia a fare le prove (cod 12546)

Residence vicino Principina a mare ricerca da luglio e agosto un animatore junior per bambini minima esperienza contratto part time (cod 12571) e un bagnino con brevetto acque interne per piscina luglio e agosto dalle 16.00 alle 19.00 per entrambi pat b automuniti (cod 12572)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca una persona addetta alle pulizie con esperienza orario di giorno (cod 12576) e un aiuto cucina con esperienza nel settore (cod 12577) da aprile a ottobre con possibilità di alloggio.