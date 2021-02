L’almanacco del Giunco: il 9 febbraio nasce la pallavolo e viene inaugurata la prima metropolitana d’Italia

GROSSETO – Martedì 9 febbraio, san Rinaldo vescovo, Giornata nazionale degli stati vegetativi, il sole sorge alle 7.23 e tramonta alle 17.35. Accadeva oggi:

474 – Zenone viene incoronato co-imperatore dell’Impero bizantino.

1111 – Enrico V e papa Pasquale II firmano il Patto di Sutri.

1619 – Giulio Cesare Vanini, filosofo, è arso vivo a Tolosa per essere colpevole di ateismo.

1621 – Viene eletto papa Gregorio XV.

1775 – Guerra d’indipendenza americana: Il Parlamento inglese dichiara che il Massachusetts è in rivolta.

1801 – Austria e Francia firmano il Trattato di Lunéville. Cessione della Toscana alla Francia.

1825 – Dopo che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza, la Camera dei rappresentanti elegge John Quincy Adams come presidente degli Stati Uniti.

1849 – Dopo la fuga di papa Pio IX da Roma, viene proclamata la Repubblica romana.

1861 – Jefferson Davis e Alexander Hamilton Stephens sono nominati presidente e vicepresidente provvisori degli Stati confederati d’America.

1895 – William G. Morgan inventa la pallavolo.

1900 – Nasce la Coppa Davis, trofeo di tennis.

1918 – Prima guerra mondiale: gli imperi centrali firmano una pace separata con la Repubblica popolare Ucraina.

1922 – Il Brasile diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche sulla difesa dei diritti d’autore.

1941 – Seconda guerra mondiale: Bombardamento navale di Genova ad opera della Royal Navy.

1942

– Negli Stati Uniti entra in vigore l’ora legale;

– Seconda guerra mondiale: I vertici militari statunitensi tengono il loro primo incontro formale per discutere la strategia statunitense in guerra.

1943 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Guadalcanal – le forze statunitensi sconfiggono i giapponesi.

1944 – Seconda guerra mondiale: giuramento dell’Esercito nazionale repubblicano, l’esercito regolare della Repubblica sociale italiana.

1950 – Paura rossa: Il senatore statunitense Joseph McCarthy accusa il Dipartimento di Stato di essere pieno di comunisti.

1955 – A Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana.

1964 – I Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show e con un’audience pari a 73 milioni di persone, segnando uno dei più grandi eventi televisivi della storia.

1965 – Guerra del Vietnam: Le prime truppe combattenti degli Stati Uniti vengono inviate nel Vietnam del Sud.

1971

– Un terremoto di magnitudo 6,4 della Scala Richter colpisce la valle di San Fernando in California;

– Programma Apollo: l’Apollo 14 ritorna sulla Terra dopo essere atterrato sulla Luna.

1975 – La navetta spaziale sovietica Soyuz 17 rientra sulla Terra.

1986 – Ultima apparizione della Cometa di Halley all’interno del Sistema solare.

1991 – Gli elettori della Lituania votano a favore dell’indipendenza.

1994 – Viene annunciato il piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina (il cosiddetto Piano Vance-Owen).

1996

– L’Irish Republican Army dichiara la fine del suo cessate il fuoco durato 18 mesi e fa esplodere una bomba a Canary Wharf (Londra);

– Viene scoperto l’elemento chimico del Copernicio.

2001 – Il sottomarino statunitense USS Greeneville colpisce e affonda accidentalmente la nave scuola giapponese Ehime-Maru’.

2018 – Iniziano i XXIII Giochi olimpici invernali a Pyeongchang, Corea del Sud.

