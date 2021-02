Il podcast del 9 febbraio – ASCOLTA

Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 9 febbraio 2021” su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 9 febbraio 2021.

martedì 9 febbraio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 test di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è paro el 2,86% che corrisponde al 6,3% sulle prime diagnosi.

Sul fronte dei vaccini in provincia di Grosseto sono 4128 le prime dosi somministrate, mentre i richiami fatti sono 3044. E per è previsto l’arrivo anche in Maremma, all’ospedale Misericordia di Grosseto delle dosi del vaccino AstraZeneca. Si tratta della prima consegna di questo vaccino: fino ad oggi infatti in provincia di Grosseto erano arrivate soltanto le dosi del vaccino Pfizer Biontech e di Moderna.

Le dosi di Astrazeneca, come indicato dal Piano nazionale, saranno destinate alla vaccinazione delle categorie prioritarie con soggetti tra i 18 e i 55 anni.

La cronaca. Maltrattamenti in famiglia: non può avvicinarsi alla moglie, ma esce dal carcere la segue sotto casa. È successo a Sorano. L’uomo, 51 anni che poi è stato arrestato nuovamente, era uscito dal carcere ed era andato subito a cercare l’ex moglie a cui aveva il divieto di avvicinarsi. L’aveva aspettata all’uscita dal lavoro e l’aveva seguita sin sotto casa fissandola con odio ed un’espressione minacciosa. Per questo sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato l’uomo in carcere.

