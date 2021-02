“Dai forma alla tua tesina”: in biblioteca arriva il corso di informatica per gli studenti

PIOMBINO – “Dai forma alla tua tesina” è il nuovo corso di informatica che la Biblioteca Civica Falesiana ha organizzato per i ragazzi della scuola media. Quattro incontri di un’ora e mezzo ciascuno, dalle 17 alle 18,30 in date da concordare. Il corso permetterà ai ragazzi di imparare ad usare i software di scrittura e di utilizzare con padronanza i programmi per fare presentazioni nel caso di ricerche, relazioni o per realizzare la propria tesina.

Tanti sono gli argomenti che saranno affrontati, anche su richiesta dei ragazzi: in particolare l’impaginazione del testo e della copertina, gli stili, impostare correttamente la bibliografia e la sitografia utilizzata, la creazione di slide e l’inserimento delle transizioni, i formati di condivisione.

Il corso è gratuito e si terrà a distanza sulla piattaforma Google Meet, i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi di massimo 8 o 10 ragazzi. Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Civica Falesiana: 0565226110, biblioteca@comune.piombino.li.it.