Coronavirus, in Toscana meno casi con più test: i nuovi positivi sono 453

FIRENZE – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 test di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (6,3% sulle prime diagnosi)”. Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero su Facebook.

Ieri i nuovi casi erano 523: oggi, dunque, si contano 70 casi in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.514 tamponi (ieri 5.782) e 7.322 test rapidi (ieri 2.127).

Il tasso di nuovi positivi è pari al 2,86% (ieri 6,61%).

