Casamorino sempre più moderno, nuovi interventi al centro sportivo della Pro Soccer Lab

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Continuano i lavori di adeguamento al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, dove è stato messo a dimora definitivamente il nuovo cancello principale e dove, nelle prossime settimane, partirà anche la sostituzione delle recinzioni laterali che seguiranno tutto il perimetro dell’area. All’entrata è stato anche fissato il pannello tramite il quale i visitatori, tesserati o genitori, potranno inquadrare con il proprio cellulare il QRcode e compilare il modulo di autocertificazione (per i tesserati) o semplicemente il modulo di accesso al campo (tutti gli altri visitatori).

Nei prossimi mesi, invece, partiranno i lavori per la costruzione della tribuna coperta, del campo di calcio a cinque e della gabbia per far allenare i bambini nel tre contro tre, che troverà posto tra il campo principale e l’area gioco, che ospita attualmente strutture per intrattenere i più piccoli durante gli allenamenti.

Il Casamorino ha un’estensione totale di circa 2 ettari ed è composto dal campo di calcio a 11, in erba naturale, di dimensioni 64×105 intitolato a “Marco Nucci”, l’ex capitano della Castiglionese, e da una struttura principale. In linea con le normative Coni, situata accanto al campo, la struttura ospita la segreteria, il magazzino, il locale infermeria e due spogliatoi atleti e uno spogliatoio per gli arbitri. Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.