Vespri solenni in gregoriano in onore di san Guglielmo. Saranno anche trasmessi in diretta Fb

GROSSETO – Febbraio è, per la diocesi di Grosseto, il mese nel quale si pone più accuratamente lo sguardo sulla figura di san Guglielmo di Malavalle, la cui festa liturgica cade il 10.

In varie comunità si custodiscono sue reliquie nonché tradizioni legate al suo culto, lui che scelse i boschi della Maremma per condurre una vita di preghiera e penitenza.

Dal 2018 sono state avviate iniziative per dare maggiore risalto a questo testimone di fedeltà al Vangelo, affinché il suo culto possa acquisire un respiro maggiormente diocesano.

Martedì 9 febbraio, dunque, in duomo, alle 18.30, saranno celebrati i Vespri solenni in gregoriano in onore di san Guglielmo con una rappresentanza dei Canonici della Cattedrale e il canto dei monaci di Siloe. I Vespri saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina facebook della Diocesi.