Una vittoria e una sconfitta per le giovanili del Circolo Pattinatori: sorridono i baby di Paghi

GROSSETO – Una vittoria ed una sconfitta per le giovanili del Circolo Pattinatori. Sorridono i baby Under 11 allenati da Stefano Paghi, che hanno battuto in rimonta la Rotellistica Camaiore. Turbanti risponde a Vanni nel primo tempo, decide Tonini nella ripresa. I grossetani under 11 con questa vittoria raggiungono Sarzana e Follonica, hanno una partita in meno, in testa alla classifica.

Niente da fare per gli Under 15 di Marco Ciupi alla pista del Capannino contro la corazzata Follonica (6 vittorie di fila, 54 reti fatte, una subita). Gli azzurri di Franco Polverini avanti 4-0 dopo i primi venti minuti.

Under 11, Picchianti C.P. Grosseto-Rotellistica Camaiore 2-1

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini (1), Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Celata, Boni, Civitarese, Turbanti (1). All. Paghi.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Consiglio, Cinquini; Vanni (1), Triola, Bechini, Lenzoni, Squeo, Triglia, Galimberti, Zurolo. All. Lenci.

ARBITRO: Montomoli di Grosseto.

Under 15, Follonica A-Cieloverde Grosseto 10-0

FOLLONICA A: Ernesto Maggi; Masconni (1), Mattia Polverini (5), Fabbri, Margheriti (2), Arcangeli (1), Adriano Maggi (1). All. Polverini.

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti, Caselli; Francesco Masetti, Giusti, Montomoli, Burroni, Leonardo Balducci. All. Ciupi.

ARBITRO: Lorenzoni di Follonica.