Trofeo di federazione, Margherita Bini del Cus Albinia ad un soffio dal podio

ALBINIA – Ancora soddisfazioni per il CUS Albinia che riesce ancora una volta a mettersi in evidenza al Trofeo di FISR per la disciplina libero a Maliseti svoltosi domenica. Per il team maremmano è scesa in gara nei gli Esordienti A Margherita Bini che con un’ottima prestazione si è ritagliata la quarta posizione, ad un soffio dal podio.

La storica società di Albinia dimostra di essere sempre attenta alla preparazione degli atleti nonostante le forti restrizioni della Federazione dovute al Covid. All’atleta vanno i complimenti di tuttonio direttivo.