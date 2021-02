“Piombino ti voglio bene”: il Comune lancia la campagna dedicata alle bellezze della città

PIOMBINO – Nasce “Piombino ti voglio bene”, la campagna di comunicazione pensata dal Comune e dalla sua partecipata Sgs che risponde a due esigenze: da una parte, sarà ospitata negli spazi pubblicitari vuoti della città, che a causa dell’emergenza sanitaria sono rimasti inutilizzati dalle aziende del territorio; dall’altra, lo scopo è mostrare le bellezze delle città e i luoghi più amati e suggestivi.

“Piombino ti voglio bene – dichiara il sindaco Francesco Ferrari– nasce dalla necessità di migliorare il decoro occupando gli spazi pubblicitari vuoti, ma diventa, anche, occasione per la comunità di riscoprire la propria identità e le bellezze della città. Una Piombino ricca di paesaggi, di luoghi e di panorami in grado di affascinare prima i suoi abitanti e poi tutti coloro che hanno il piacere di visitarla. Questa campagna è un modo per far riscoprire ai piombinesi l’amore per i luoghi che appartengono loro e far riaffiorare il senso di comunità che deve essere alla base della vita di ogni città”.

Il lancio della campagna è previsto in prossimità del giorno di san Valentino, la festa degli innamorati: da venerdì 12 febbraio gli spazi pubblicitari vuoti saranno riempiti con i manifesti di “Piombino ti voglio bene”.