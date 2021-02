Il viaggio nelle eccellenze del territorio continua: Carrefour rilancia la linea ‘Sapori & Valori’ con nuovi testimonial

GROSSETO – Due nuovi testimonial per ‘Sapori & Valori’, la linea di Etruria Retail lanciata lo scorso giugno con l’obiettivo di sostenere i produttori locali valorizzando le eccellenze di Toscana, Umbria e Alto Lazio.

Il viaggio di ‘Sapori & Valori’ di Etruria Retail, azienda leader della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale, continua con due importanti realtà del territorio: il Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna e Sfera Agricola di Gavorrano, che produce pomodori, lattughe ed erbe aromatiche.

Le due aziende saranno presentate giovedì 11 febbraio alle ore 12 nel Carrefour Market Super Store di via Scansanese, a Grosseto, con una diretta sulla pagina Facebook di Etruria Retail, alla quale parteciperanno Graziano Costantini, direttore generale, Maurizio Nicolello, direttore commerciale e i rappresentanti delle due aziende testimonial.

‘Sapori & Valori’ seleziona solo produttori locali di qualità, garantendo la freschezza del prodotto dal campo al carrello, sostiene e consolida il legame con il territorio e l’economia locale, e valorizza il gusto e i sapori della tradizione toscana, umbra e laziale. La linea comprende oltre 2900 prodotti in totale, di cui oltre 2000 freschi, provenienti da 200 fornitori riconoscibili per il logo ‘Sapori & Valori’.

I testimonial. Il Fiorino ha conquistato, con i suoi pecorini, i più importanti concorsi internazionali dedicati ai formaggi. Il segreto di questo successo è frutto di un latte di prima qualità proveniente solo dai migliori pascoli maremmani, della lunga esperienza che unisce tradizione e innovazione e della grande passione per l’arte casearia. Una passione iniziata nel 1957 con il fondatore Duilio Fiorini e che oggi viene portata avanti dalla figlia Angela e dal marito Simone Sargentoni.

Sfera Agricola è un’azienda che produce pomodori, lattughe ed erbe aromatiche dal gusto intenso e dalla perfetta consistenza. Ma non solo. Sfera Agricola è anche un progetto d’impresa innovativo e basato su “serra attiva” che riesce a coniugare qualità e sostenibilità ambientale in ogni fase del processo produttivo. Una nuova cultura di gusto e di purezza per far sì che la crescita degli ortaggi avvenga sempre in condizioni ottimali.

“Con la linea ‘Sapori & Valori’ – spiega Graziano Costantini – vogliamo continuare a sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti e a portare sul mercato il valore aggiunto della qualità, della freschezza e della trasparenza dei prodotti. In questa fase in cui la pandemia ci costringe al distanziamento, noi vogliamo, almeno virtualmente, invitare i nostri clienti, i nostri soci, i nostri produttori ad abbracciare i nostri sapori e i nostri valori. E lo facciamo grazie a un progetto che ci consente di rispondere alle esigenze dei nostri clienti, offrendo il meglio delle produzioni del territorio”.