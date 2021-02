Il podcast dell’8 febbraio – ASCOLTA

Ascolta “IlGiunco.net Podcast – Le news di oggi 8 febbraio 2021” su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 5 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 523 su 7.909 test di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è peri al 6,61% che corrisponde al 12,1% sulle prime diagnosi. Si tratta di numeri in crescita rispetto alle scorse settimane. Ricordiamo che la Toscana anche questa settimana, ed è la quinta consecutiva, resta in zona gialla, ma è necessario mantenere alta l’attenzione e rispettare le norme del distanziamento sociale, indossare la mascherina ed evitare assembramenti.

Sul fronte dei vaccini in provincia di Grosseto sono 4052 le prime dosi somministrate, mentre i richiami fatti sono 3025.

Vicenda Coeso. Non trova soluzione per ora lo scontro aperto sulla presidenza della maxi società della salute. Sul ricorso presentato dal comune di Grosseto per chiedere di far rispettare gli accordi legati alla nascita del Coeso, il Tar della Toscana non si è espresso. Il tribunale regionale ha chiarito infatti che la nomina del presidente non può essere preventivamente negoziata, cioè in altre parole non può essere decisa prima con effetti vincolanti.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di musica e di come poter salvare il teatro Metropolitan di Piombino. Protagonisti di questa puntata il gruppo Dark Quarterer.