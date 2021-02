Due risultati utili per le giovanili della Blue Factor Castiglione, Under 13 a doppia cifra

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bella partita e derby appassionante al Casa Mora fra gli Under 17 della Blue Factor di Raffaele Biancucci e il Galileo Follonica di Franco Polverini: il botta e risposta nel secondo tempo vale l’1-1. Un match molto tattico fra due squadre che hanno sempre provato a superarsi, trovando però i due portieri, Alessandro Grossi per i biancocelesti e Ernesto Maggi per gli azzurri, a rispondere colpo su colpo. Nella ripresa il contropiede e stoccata a fil di palo di Filippo Montauti portava in vantaggio i castiglionesi, ripresi dalla stoccata di Adriano Maggi e 1 minuto e mezzo dalla fine.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE U17: A.Grossi; F.Montauti, L.Mantovani, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, R.Biancucci, M.Mantovani, Santoni. All.Raffaele Biancucci.

GALILEO FOLLONICA B U17: E.Maggi, Betti; Masconni, Agresti, M.Polverini, Fabbri, A.Maggi, Margheriti. All. Franco Poleverini.

ARBITRO: Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (0-0); st 17’34 F.Montauti (C), 22’46 Maggi (F).

La classifica del girone tosco-ligure: Pumas Viareggio** 12, Blue Factor Castiglione 10, Galileo Follonica A** e Mt Forte dei Marmi* 9, Galileo Follonica B* e Spv Viareggio 5, Gruppo Gamma Sarzana 1.

Senza storia la sfida del Casa Mora fra il Riparbelli di Brunelli (nelle foto di Donnini) e il Siena di Sabatelli nel campionato Under 13, valido per la decima giornata: i maremmani nettamente più avanti dei bianconeri vincono facilmente 12-0. Mattatore Francesco Cornacchini con sette gol, ma senesi in netto miglioramento, visto che all’andata era finita 21-0 per il Castiglione.

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Luigi Brunelli.

SIENA HOCKEY: Barsi; Berni, Fantini, Fabbri, Capocchi, La Barbera, Maggini, Mattei, Grassi. All. Lorenzo Sabatelli.

ARBITRO: Massimi Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (6-0) 13’24, 14’39 e 14’56 Cornacchini (C), 17’07 Mugnai (C), 17’34 Cornacchini (C), 24’41 Ren (C); st 12’40 Cornacchini (C), 13’40 Palushi (C), 14’55 Cornacchini (C), 18’40 G.Donnini (C), 22’09 e 24’20 Cornacchini (C).

La classifica: Gruppo Gamma Sarzana 25, Mt Forte dei Marmi 19, Riparbelli Castiglione, Spv Viareggio**, Pumas Viareggio 15, Galileo Follonica 14, Cgc Viareggio** e Cp Grosseto** 3, Siena Hockey* 0.