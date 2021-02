Coronavirus, da agosto 467 contagiati e un morto: i numeri della seconda ondata a Piombino

PIOMBINO – Oggi, lunedì 8 febbraio, Piombino regista tre nuovi casi di Covid-19: una donna di 30 anni e due uomini di 56 e 84 anni. I pazienti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni.

Sono complessivamente 467 i soggetti interessati dal Covid-19 nel Comune di Piombino nella seconda ondata di contagi, da agosto a oggi. Sono 67 i pazienti attualmente positivi, tutti in isolamento domiciliare tranne una donna da tempo ricoverata. Sono 353, invece, i pazienti guariti; 12 quelli domiciliati altrove; un caso in attesa di conferma e 33 i casi sospetti successivamente non confermati; un paziente è deceduto.