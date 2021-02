Coronavirus: 21 nuovi casi in Provincia. Ci sono quattro ricoveri e una terapia intensiva in più

GROSSETO – 21 i nuovi positivi in Provincia di Grosseto (ieri 12). Dalle 14 del 7 febbraio alle 14 dell’8 febbraio sono stati processati 240 tamponi (ieri 312).

Tra i nuovi casi rilevati, sei sono nel Comune di Orbetello, quattro in quello di Follonica e in quello di Sorano e tre in quello di Grosseto.

Le persone positive in carico alla Asl sono 337 (ieri 332). Si registrano 12 guarigioni (ieri tre).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 22 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in più di ieri) e cinque in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 154 Provincia di Arezzo 57 Provincia di Siena 76 Provincia di Grosseto 21 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 6 10 9 16 11 5 Grosseto 1 3 5 2 7 3 Siena 13 28 13 12 4 6 Totale ASL TSE 20 41 27 30 22 14

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 31 gen Lunedì 1 feb Martedì 2 feb Mercoledì 3 feb Giovedì 4 feb Venerdì 5 feb Sabato 6 feb Domenica 7 feb Lunedì 8 feb Arezzo 66 18 50 37 57 75 40 36 57 Siena 34 16 25 47 51 24 61 27 76 Grosseto 15 9 17 13 14 29 16 12 21 Totale Asl Tse 115 45 94 101 3 129 119 76 154

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Orbetello 6 Follonica 4 Sorano 4 Grosseto 3 Monte Argentario 1 Montieri 1 Pitigliano 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 62 TI San Donato Arezzo 8 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 365 Provincia di Siena 425 Provincia di Grosseto 240

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 938 Provincia di Siena 811 Provincia di Grosseto 337

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 682 Provincia di Siena 630 Provincia di Grosseto 278

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2447 Provincia di Siena 2302 Provincia di Grosseto 1116

Guariti Provincia di Arezzo 28 Provincia di Siena 24 Provincia di Grosseto 12