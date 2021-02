BAGNO DI GAVORRANO – Bella vittoria del Follonica Gavorrano che al Malservisi-Matteini ha la meglio per 1-0 sul Montespaccato. A prendere in mano le redini del gioco sono i ragazzi di Favarin che al 3′ ci provano con Apolloni, ma il suo tiro è strozzato. All’ 8′ è Lombardi a calciare dalla distanza, ma Tassi para sicuro. Lo stesso numero dieci si fa vedere al 29′ da solo quando in area colpisce a botta sicura, con la conclusione che si spegne di un soffio a lato. Al 34′ ingenuità di Farini che si fa espellere rimediando il secondo giallo nel giro di cinque minuti. I padroni di casa però non risentono dell’inferiorità numerica continuando ad attaccare. Al 46′ dopo un’azione in area avversaria Tomassini viene steso da Benedetti: rigore ed espulsione per il difensore dei laziali; dal dischetto Lo Sicco che realizza l’1-0.

Ritmi più bandi nella ripresa con il Follonica Gavorrano che vuol controllare il gioco e al 10′ ci prova con Lo Sicco, ma Tassi non si fa sorprendere. Gli ultimi venti minuti si giocano in un campo ai limiti della praticabilità a causa di un forte acquazzone; alla mezz’ora è straordinario Trombini ad esaltarsi con i piedi su una conclusione a botta sicura degli ospiti.

US FOLLONICA GAVORRANO-MONTESPACCATO 1-0

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Dierna, Apolloni (13′ st Zini), Grifoni, Lombardi (13′ st Mencagli), Tomassini (37′ st Berardi), Papini, Farini, Corioni, Lo Sicco. A disposizione: Ombra, Carcani, Cassini, Rosini, Gemmi, Ampollini. All. Favarin.

MONTESPACCATO: Tassi, Di Nezza, Proietto (23′ st Sismondi), Gambale, Riccucci (17′ st Ansini), Bassini (23′ st Svideroschi), Benedetti, Civica (22′ st Tamburini), Petricca, Calì, Torsellini (17′ st Grimaldi). A disposizione: Langellotti, De Dominicis, Ansini, Nanci, Pesarin. All. Ferrazzoli.

ARBITRO: Molinaroli di Piacenza; assistenti Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini.

MARCATORI: 47′ (rig.) Lo Sicco.

NOTE: espulsi al 34′ Farini per somma di ammonizioni e al 45′ Benedetti per fallo da ultimo uomo; espulso sl 49′ st Bassini dalla panchina per proteste