Coronavirus, in Italia 11.641 contagi e 270 morti. Sale il rapporto di positività rispetto ai tamponi

GROSSETO – Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, dato in calo rispetto a ieri, quando erano 13.442. Il totale è di 2.636.738 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 282.247 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,6 per cento, in aumento rispetto al 3,9 per cento di ieri, con 75.618 in meno quando i test erano stati 282.407.

Il numero di decessi è pari a 270: è la terza volta nel 2021 che il numero delle vittime scende sotto quota 300; ieri i morti erano stati 385. Sono invece 11.380 i guariti, per un totale di 2.118.441 dall’inizio dell’epidemia.

L’ultimo dato che emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute riguarda la pressione degli ospedali Sono 2.107 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in meno. Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 19.226, 142 in meno.