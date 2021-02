Coronavirus, 12 nuovi casi in provincia di Grosseto. Una persona in più ricoverata al Misericordia

GROSSETO – Ci sono 12 nuovi casi di Coronavirus a Grosseto e provincia. Dalle 14 del 6 febbraio alle 14 del 7 febbraio, come da report della Asl Toscana Sud Est, sono stati effettuati 312 tamponi.

Le persone positive in carico sono 332. Si registrano tre guarigioni e nessun decesso. Il comune più colpito è Capalbio, con 5 casi, seguono Orbetello con 4, Scarlino con 2 e Sorano con uno.

Una persona in più ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto: 18 i pazienti in cura, oltre a quattro in terapia intensiva (stabili rispetto alla giornata di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 76 Provincia di Arezzo 36 Provincia di Siena 27 Provincia di Grosseto 12 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 6 5 10 8 3 4 Grosseto – 2 4 3 1 2 Siena 9 5 8 4 1 – Totale ASL TSE 15 12 22 15 5 6

24

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 30 gen Domenica 31 gen Lunedì 1 feb Martedì 2 feb Mercoledì 3 feb Giovedì 4 feb Venerdì 5 feb Sabato 6 feb Domenica 7 feb Arezzo 36 66 18 50 37 57 75 40 36 Siena 37 34 16 25 47 51 24 61 27 Grosseto 14 15 9 17 13 14 29 16 12 Totale Asl Tse 87 115 45 94 101 3 129 119 76

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 5 Orbetello 4 Scarlino 2 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 7 Degenza Covid Misericordia Grosseto 18 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 664 Provincia di Siena 607 Provincia di Grosseto 312

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 923 Provincia di Siena 783 Provincia di Grosseto 332

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 662 Provincia di Siena 600 Provincia di Grosseto 275

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2404 Provincia di Siena 2164 Provincia di Grosseto 1115

Guariti Provincia di Arezzo 23 Provincia di Siena 13 Provincia di Grosseto 3