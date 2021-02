Ankiodicobasta, Fratelli d’Italia contro il bullismo: «La pandemia ha peggiorato la situazione»

GROSSETO – Ankiodicobasta, la campagna di Fratelli d’Italia in occasione della Giornata contro il bullismo, si celebra anche a Grosseto.

“Dal 2017, – dice Mara Ciarpi, responsabile provinciale del dipartimento tutela della famiglia di Fratelli d’Italia – è stata istituita oggi domenica 7 febbraio, la Giornata contro il bullismo. Piaga, quest’ultima, oramai sempre più in crescita, in special modo tra bambini e adolescenti, per molteplici cause”.

“Troppo spesso le cronache e non solo – spiega Ciarpi – raccontano dei drammi, e dell’inconsapevolezza dei ragazzi e adolescenti, perché ancora troppo deboli per affrontare determinate situazioni, e spesso ignari delle conseguenze, navigando sul web, si imbattono in episodi di cyberbullismo pericoloso per la loro vita”.

“La pandemia ha peggiorato la situazione in modo esponenziale, – conclude Ciarpi – ed è fondamentale l’impegno di tutte le istituzioni per sensibilizzare le famiglie, cercando di creare anche percorsi di rieducazione genitoriale. Per questo il partito si è attivato lanciando la campagna #Ankiodicobasta, per sensibilizzare questo importante aspetto”.